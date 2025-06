Non lo si può fare sott acqua nei cruciverba: la soluzione è Respirare

RESPIRARE

Curiosità e Significato di Respirare

La soluzione Respirare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Respirare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Respirare? Respirare è il processo fondamentale che permette all'aria di entrare nei polmoni, fornendo ossigeno al nostro corpo e eliminando l'anidride carbonica. È un'azione automatica e vitale che ci accompagna ogni giorno senza che ce ne rendiamo conto. Senza respirare, la vita si interromperebbe in breve tempo. Per questo, anche sott'acqua, dove non si può fare normalmente, bisogna trovare modi per continuare a respirare.

Come si scrive la soluzione Respirare

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

