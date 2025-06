Non lo si fa in apnea nei cruciverba: la soluzione è Respirare

RESPIRARE

Curiosità e Significato di Respirare

La soluzione Respirare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Respirare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Respirare? Respirare è il gesto naturale che permette di assumere l’ossigeno necessario al nostro corpo, fondamentale per vivere e mantenersi in salute. È un processo automatico che coinvolge i polmoni e il sistema respiratorio, essenziale anche in attività come lo snorkeling o l’apnea, dove si tratta di controllare il respiro. In breve, senza respirare, la vita non sarebbe possibile.

Come si scrive la soluzione Respirare

La definizione "Non lo si fa in apnea" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A R O N E R T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORNATORE" TORNATORE

