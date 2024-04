La definizione e la soluzione di 9 lettere: Campare d aria. RESPIRARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Intransitivo

Significato e Curiosità su: Respirare è un brano musicale interpretato in duetto dai cantanti italiani Gigi D'Alessio e Loredana Bertè e scritto da D'Alessio e Vincenzo D'Agostino, e pubblicato come singolo il 15 febbraio 2012 dall'etichetta discografica GGD. Il brano è il primo estratto dall'album Chiaro di D'Alessio.Il brano ha partecipato al 62º Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La sua partecipazione al Festival è stata annunciata il 15 gennaio 2012. Il brano è stato eliminato durante la seconda serata dalla giuria demoscopica, per poi essere ripescato durante la terza e per poi classificarsi al 4º posto nella classifica finale.

respirare (vai alla coniugazione)

(biologia) (fisiologia) compiere i processi atti a garantire scambi gassosi con l'ambiente circostante respirare con i polmoni, con le branchie, con gli stomi (per estensione) essere vivo il moribondo respirava ancora

( per estensione ) sentirsi a proprio agio

sentirsi a proprio agio con questa brezza finalmente si respira ritrovare un po' di sollievo, di tranquillità ora che il pericolo è passato si respira un po'

Transitivo

respirare (vai alla coniugazione)

immettere gas nei polmoni o altro organo, inspirando nelle grandi città si respira aria inquinata (senso figurato) percepire qualcosa si respirava aria di sospetto e congiura

Sillabazione

re | spi | rà | re

Pronuncia

IPA: /respi'rare/

Etimologia / Derivazione

dal latino respirare, infinito presente attivo di respiro, composto di re-, "di nuovo", e spiro, "respirare, soffiare"

Sinonimi

alitare, ansimare, boccheggiare, fiatare, vivere, soffiare, inspirare, riprender fiato

(senso figurato) calmarsi, distendersi, riposare, rilassarsi





Contrari

morire, soffocare, asfissiare

(senso figurato) agitarsi, affannarsi

Parole derivate