La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tirare il fiato' è 'Respirare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESPIRARE

Hai risolto il cruciverba con Respirare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Respirare.

Perché la soluzione è Respirare? Tirare il fiato significa prendersi una pausa, respirare profondamente per ricaricare le energie o calmarsi. È un modo comune per indicare la necessità di fermarsi brevemente, soprattutto in situazioni di stress o fatica. La parola chiave è **respirare**, che rappresenta quell'atto naturale e fondamentale di inspirare e espirare per mantenere il benessere. In ogni momento difficile, ricordarsi di respirare aiuta a ritrovare calma e lucidità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Campare d ariaSi coniuga dalla nascitaTirare un po il fiatoServe a far tirare il fiatoTirare il fiato standosene in ozio

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

A N E T I M O D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MENADITO" MENADITO

