La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gioco di società con numeri e schede' è 'Tombola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOMBOLA

Curiosità e Significato di Tombola

La soluzione Tombola di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tombola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tombola? La Tombola è un classico gioco di società in cui i partecipanti usano numeri estratti casualmente e schede con numeri da coprire. L’obiettivo è completare combinazioni vincenti, come linee o la famosa “tombola”, annunciando la vittoria per primi. È un passatempo divertente, adatto a tutte le età, che unisce fortuna e strategia in un’atmosfera di festa e socializzazione.

Come si scrive la soluzione Tombola

Non riesci a risolvere la definizione "Gioco di società con numeri e schede"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

A Ancona

