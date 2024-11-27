Il gioco con 90 numeri
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gioco con 90 numeri' è 'Tombola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Tombola? TOMBOLA è un gioco che coinvolge 90 numeri, creando suspense e divertimento. I giocatori sperano di completare schede con combinazioni fortunate, ascoltando l’estrazione dei numeri e cercando di essere i primi a gridare vittoria. È un passatempo amato in molte occasioni conviviali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il gioco con 90 numeri
- Risposta: TOMBOLA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TBOA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Il gioco con 90 numeri: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Il gioco con 90 numeri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Tombola. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.