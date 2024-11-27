Il gioco con 90 numeri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gioco con 90 numeri' è 'Tombola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T O M B O L A

Perchè la soluzione è Tombola? TOMBOLA è un gioco che coinvolge 90 numeri, creando suspense e divertimento. I giocatori sperano di completare schede con combinazioni fortunate, ascoltando l’estrazione dei numeri e cercando di essere i primi a gridare vittoria. È un passatempo amato in molte occasioni conviviali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il gioco con 90 numeri

Il gioco con 90 numeri Risposta: TOMBOLA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T B O A

Inizia con: T

T Finisce con: A

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Il gioco con 90 numeri: risposta da 7 lettere

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