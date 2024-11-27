Il gioco con 90 numeri

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gioco con 90 numeri' è 'Tombola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TOMBOLA

Perchè la soluzione è Tombola? TOMBOLA è un gioco che coinvolge 90 numeri, creando suspense e divertimento. I giocatori sperano di completare schede con combinazioni fortunate, ascoltando l’estrazione dei numeri e cercando di essere i primi a gridare vittoria. È un passatempo amato in molte occasioni conviviali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il gioco con 90 numeri
  • Risposta: TOMBOLA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TBOA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A
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Il gioco con 90 numeri: risposta da 7 lettere

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