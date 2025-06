Come il campo incolto nei cruciverba: la soluzione è Sterile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come il campo incolto' è 'Sterile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STERILE

Curiosità e Significato di Sterile

Hai risolto il cruciverba con Sterile? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Sterile.

Perché la soluzione è Sterile? Sterile indica un ambiente o un oggetto completamente privo di vita, batteri o microorganismi, spesso utilizzato in ambito medico o scientifico. Può anche riferirsi a un terreno incolto che non produce nulla, come un campo arido e senza coltivazioni. In senso figurato, descrive situazioni o condizioni prive di creatività o emozioni. È una parola che evoca vuoto e assenza di vitalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Improduttivo infruttuosoUna stanza a prova di contaminazioneInfruttuoso o vanoSi distinguono sul campo di battagliaSi gioca in un campo con due tabelloniHollande di nuovo in campo

Come si scrive la soluzione Sterile

Se "Come il campo incolto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

L Livorno

E Empoli

