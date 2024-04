La Soluzione ♚ Una stanza a prova di contaminazione La definizione e la soluzione di 13 lettere: Una stanza a prova di contaminazione. CAMERA STERILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una stanza a prova di contaminazione: La camera bianca, detta anche laboratorio pulito, è un ambiente adibito a laboratorio chimico, meccanico e/o elettronico la cui caratteristica principale è la presenza di aria molto pura, cioè a bassissimo contenuto di microparticelle di polvere in sospensione. Il termine utilizzato in italiano è "camera bianca", sebbene quello inglese di "cleanroom" (diffuso a livello internazionale) sia ampiamente utilizzato. Si tratta di una stanza ad atmosfera controllata (pressione atmosferica, umidità ed inquinamento particellare), da non confondere però con la camera iperbarica (pressione controllata) o con le camere sterili (microbiologicamente ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La camera bianca, detta anche laboratorio pulito, è un ambiente adibito a laboratorio chimico, meccanico e/o elettronico la cui caratteristica principale è la presenza di aria molto pura, cioè a bassissimo contenuto di microparticelle di polvere in sospensione. Il termine utilizzato in italiano è "camera bianca", sebbene quello inglese di "cleanroom" (diffuso a livello internazionale) sia ampiamente utilizzato. Si tratta di una stanza ad atmosfera controllata (pressione atmosferica, umidità ed inquinamento particellare), da non confondere però con la camera iperbarica (pressione controllata) o con le camere sterili (microbiologicamente ... vano che non può essere attuato non necessario; non utile che pertiene qualcosa di "finito" Sostantivo vano ( approfondimento) m sing (pl.: vani) (architettura) apertura praticata in una struttura muraria Sillabazione và | no Pronuncia IPA: /'vano/ Etimologia / Derivazione dal latino vanus Sinonimi (aggettivo) ( senso figurato ) (di discorso) frivolo, futile, inconsistente, inefficace, infruttuoso, inutile, sterile, vacuo, vuoto

Altre Definizioni con camera sterile; stanza; prova; contaminazione; Stanza spaziosa; La stanza degli Inglesi; Nella stanza e nella cucina; Puntata di prova di una nuova serie tv; La prova chi arrossisce; Mise alla prova la sapienza di Salomone;

La risposta di 13 lettere per risolvere 'Una stanza a prova di contaminazione' è.