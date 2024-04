La Soluzione ♚ Infruttuoso o vano La definizione e la soluzione di 7 lettere: Infruttuoso o vano. STERILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su infruttuoso o vano: La sterilità è la situazione di una coppia eterosessuale in cui uno o entrambi i membri della stessa sono affetti da una condizione fisica, ormonale o genetica permanente che non rende possibile il concepimento. Questo si verifica in caso di azoospermia, di menopausa precoce o di assenza di utero congenita. Altre Definizioni con sterile; infruttuoso; vano; Una stanza a prova di contaminazione; Il coperchio del vano motore dell auto; Abitazione con un unico ampio vano ing; Cerca altre soluzioni cruciverba

