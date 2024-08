La Soluzione ♚ Improduttivo infruttuoso La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : STERILE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente STERILE

Curiosità su Improduttivo infruttuoso: Questo si verifica in caso di azoospermia, di menopausa precoce o di assenza di utero congenita. La sterilità è una condizione fisica, ormonale o genetica permanente che non rende possibile il concepimento. Si definisce, invece, infertilità (secondo l'OMS) l'inabilità di una coppia di concepire dopo un anno di regolari rapporti non protetti, raccomandando una consulenza in materia di riproduzione dopo un anno di ricerca senza una gravidanza valida per le coppie di età inferiore ai 35 anni senza sospetto di fattore maschio/femminile, mentre per le coppie di età superiore ai 35 anni o con sospetto/diagnosi di fattore maschio/femminile la raccomandazione è ridotta a 6 mesi.

Altre Definizioni con sterile; improduttivo; infruttuoso; Una stanza a prova di contaminazione; Infruttuoso o vano; Improduttivo per siccità; Divenuto improduttivo; Infruttuoso vano;