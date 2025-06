Pieno e soddisfatto dal cibo nei cruciverba: la soluzione è Satollo

SATOLLO

Curiosità e Significato di Satollo

Approfondisci la parola di 7 lettere Satollo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Satollo? Satollo indica uno stato di pieno appagamento dopo aver mangiato, quando ci si sente soddisfatti e senza fame. È il termine perfetto per descrivere quella sensazione di benessere che si prova dopo un pasto abbondante e gustoso. Utilizzato frequentemente in italiano, esprime appunto il piacere di essere completamente sazi e felici del cibo consumato. In poche parole, rappresenta la pienezza gastronomica completa.

Come si scrive la soluzione Satollo

Stai cercando la risposta alla definizione "Pieno e soddisfatto dal cibo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

