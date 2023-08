Chi lo osserva non tocca cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo osserva non tocca cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIGIUNO

Significato/Curiosità : Chi lo osserva non tocca cibo

Il "digiuno" è una pratica in cui una persona si astiene volontariamente dal cibo e, talvolta, anche da bevande per un certo periodo di tempo. Durante il digiuno, l'individuo rinuncia al consumo di alimenti, solitamente per ragioni religiose, spirituali, di salute o di purificazione. Questa pratica è spesso accompagnata da momenti di riflessione, preghiera o meditazione. Il digiuno può variare nella sua durata e nell'approccio adottato, come il digiuno intermittente o il digiuno totale. È importante prestare attenzione alla propria salute e cercare orientamento da professionisti qualificati prima di intraprendere qualsiasi forma di digiuno.

Altre risposte alla domanda : Chi lo osserva non tocca cibo : osserva; tocca; cibo; osserva tori inopportuni; Poco osserva tore; Si celebrano osserva ndo il cerimoniale; osserva i patti convenuti; Il monte di un noto osserva torio; Dove tocca no fanno danno; Se è fresca sporca chi la tocca ; Si tocca salendo; La si tocca solo sbarcando; Pochi lo tocca no; cibo da affettare; Rendere più piccante un cibo ; Marca di cibo per bambini con un forzuto nel logo; Periodi di drastica diminuzione di cibo ; Nota azienda italiana di cibo per animali;

Cerca altre Definizioni