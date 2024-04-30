Soddisfatto del pasto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Soddisfatto del pasto' è 'Satollo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATOLLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Soddisfatto del pasto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soddisfatto del pasto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Satollo? Il termine descrive quella sensazione di piacere e appagamento che si prova dopo aver mangiato bene. È un sentimento di pienezza e contentezza nel gustare un pasto che ha soddisfatto le proprie aspettative. Quando si è satolli, si avverte un senso di benessere e completezza. Questo stato indica che il bisogno di cibo è stato pienamente colmato, lasciando una sensazione di conforto e serenità.

Per risolvere la definizione "Soddisfatto del pasto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Soddisfatto del pasto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Satollo:

S Savona A Ancona T Torino O Otranto L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Soddisfatto del pasto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

