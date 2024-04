La Soluzione ♚ Lo è chi ha mangiato a oltranza La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo è chi ha mangiato a oltranza. SATOLLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e chi ha mangiato a oltranza: Borgosatollo (Borsadól in dialetto bresciano) è un comune italiano di 9 071 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia, posto immediatamente a sud del capoluogo, nella Bassa Bresciana. Aggettivo Significato e Curiosità su: Borgosatollo (Borsadól in dialetto bresciano) è un comune italiano di 9 071 abitanti della provincia di Brescia in Lombardia, posto immediatamente a sud del capoluogo, nella Bassa Bresciana. satollo m sing sazio Voce verbale satollo prima persona singolare del presente semplice indicativo di satollare Sillabazione sa | tól | lo Etimologia / Derivazione dal latino satullus, diminutivo di satur, "saturo" Sinonimi sazio, saziato, sfamato, pieno, rimpinzato Contrari affamato, digiuno, a dieta Altre Definizioni con satollo; mangiato; oltranza; Sazio sfamato; Sazio di cibo; Hanno mangiato a sufficienza; Liquori che si offrono dopo mangiato; Improvvisa sonnolenza dopo mangiato; Che ha mangiato a oltranza; Cerca altre soluzioni cruciverba

SATOLLO

