LOGORO

Curiosità e Significato di Logoro

Perché la soluzione è Logoro? Logoro indica qualcosa usurato, consumato dal tempo o dall'uso, che mostra segni di deterioramento. È un termine comune per descrivere vestiti, oggetti o superfici che hanno perso brillantezza e integrità. In parole semplici, rappresenta ciò che è diventato vecchio e logorato, spesso evocando un senso di passare del tempo. È un modo per raccontare di qualcosa che ha vissuto a lungo e ha lasciato il segno.

Come si scrive la soluzione Logoro

Stai cercando la risposta alla definizione "Non lo è l oggetto nuovo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

G Genova

O Otranto

R Roma

O Otranto

