La Soluzione ♚ Sciupato consunto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sciupato consunto. LOGORO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aggettivo logoro m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu condotto a una condizione peggiore (anche fig.) Voce verbale logoro prima persona singolare dell'indicativo presente di logorare Sillabazione ló | go | ro Pronuncia IPA: /'logoro/ Etimologia / Derivazione deriva da logorare Sinonimi consumato, consunto, frusto, liso, usurato

( senso figurato ) (di espressione) abusato, risaputo, scontato, trito,

abusato, risaputo, scontato, trito, logorato, usato, rovinato, sciupato, sdrucito, roso, tarlato, liso

( senso figurato ) affaticato, stanco, stressato, spossato, snervato, sfinito, sfiancato, sfibrato, svigorito, debilitato, depresso

affaticato, stanco, stressato, spossato, snervato, sfinito, sfiancato, sfibrato, svigorito, debilitato, depresso ( senso figurato ) scontato, ritrito

scontato, ritrito (regionale) , (toscano) sdutto Contrari intatto, integro

( senso figurato ) riposato, rilassato, disteso, energico, vigoroso

riposato, rilassato, disteso, energico, vigoroso (senso figurato) nuovo, originale

