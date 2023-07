Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : REINCARICATO

Significato/Curiosita : Lo e il presidente del consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo

Per un totale di 536 giorni, ovvero 1 anno, 5 mesi e 20 giorni. paolo gentiloni ricevette l'incarico di formare un nuovo governo dal presidente della... Dichiara contrario ad un governo a guida democristiana. 21 luglio - viene reincaricato bettino craxi, scelta che provoca diversi malumori nella democrazia cristiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

