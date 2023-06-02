Liso sdrucito

SOLUZIONE: LOGORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Liso sdrucito" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liso sdrucito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Logoro? Il termine si riferisce a un tessuto che appare consumato, con buchi e trame irregolari, come risultato di usura o rovinature. Questo stato indica un evidente deterioramento della stoffa, spesso legato a usi prolungati o a materiali di scarsa qualità. È comunemente associato a capi di abbigliamento o tessuti che presentano segni di abbandono e degrado. In sostanza, rappresenta un effetto visibile della naturale erosione di un materiale.

Se la definizione "Liso sdrucito" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liso sdrucito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Logoro:

L Livorno O Otranto G Genova O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liso sdrucito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

