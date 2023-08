Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VENTENNI

Significato/Curiosita : Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio

Iii millennio, si è iniziato a parlare di "generazione del millennio". i membri della generazione y vengono anche detti "millennials", anche se nel linguaggio... Url consultato il 5 gennaio 2023. ^ ventenni paperoni, natale con topolino: tutte le uscite delle feste, su ventenni paperoni, 21 dicembre 2020. url consultato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nel 2020 lo sono i primi nati nel nuovo millennio : 2020; sono; primi; nati; nuovo; millennio; Un film dei fratelli D Innocenzo del 2020 ; Quella del 2020 √® stata rimandata; Ha vinto Sanremo 2020 ; Il libro di Sandro Veronesi Premio Strega 2020 ; Ex Presidente dell Egitto scomparso nel 2020 ; Se sono di primavera non richiedono detersivo; Cos√¨ sono anche detti spagnoli e portoghesi; sono quaranta per Mozart; Ne sono pieni gli sfasciacarrozze; sono della notte in un film di Walter Hill del 79; Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa; Imbarcazion√≠ primi tive; I primi elettrici furono montati a New York; I primi divulgatori del Verbo cristiano; Sono primi e secondi; Accompagnati all uscita; Il lunati co ce l ha di umore; Quelli aerei sono nominati vi; √ą alta nei capi di abbigliamento raffinati ; Anagramma di patronati che rima con tanto; Lo √® il libro nuovo ; Il nuovo ricco per i francesi fra; Il prefisso che vale nuovo ; Il regista di nuovo Cinema Paradiso; Centro atomico del nuovo Messico; Il Medio dur√≤ un millennio ; Sono dieci ogni millennio ; L ultimo anno del secondo millennio ; Dieci in un millennio ; A ovest dei Balcani nel I millennio a.C.: Regno __;

Cerca altre Definizioni