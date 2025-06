Ha per capitale Abuja nei cruciverba: la soluzione è Nigeria

NIGERIA

Curiosità e Significato di Nigeria

La soluzione Nigeria di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nigeria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nigeria? Ha per capitale Abuja indica che la nazione di cui si parla è Nigeria, un grande paese dell’Africa occidentale. La sua capitale, Abuja, è una moderna città pianificata, simbolo di progresso e sviluppo. La frase sottolinea il legame tra il paese e la sua capitale, evidenziando le caratteristiche distintive della Nigeria come una delle nazioni più popolose e influenti del continente africano.

Come si scrive la soluzione Nigeria

Stai cercando la risposta alla definizione "Ha per capitale Abuja"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

I Imola

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T I A O N N D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INONDATO" INONDATO

