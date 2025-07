Lo stato africano più popoloso nei cruciverba: la soluzione è Nigeria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo stato africano più popoloso' è 'Nigeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIGERIA

Curiosità e Significato di Nigeria

Vuoi sapere di più su Nigeria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Nigeria.

Perché la soluzione è Nigeria? Nigeria è il paese africano con la popolazione più numerosa, superando i 200 milioni di abitanti. Questo stato, situato nell'Africa occidentale, è famoso per la sua enorme diversità culturale, linguistica e religiosa. La sua popolazione crescente influisce sull'economia, sulla politica e sulla società, rendendola una delle nazioni più influenti del continente. Una vera potenza demografica e culturale in rapido sviluppo.

Come si scrive la soluzione Nigeria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo stato africano più popoloso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

I Imola

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

