Stato petrolifero africano

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stato petrolifero africano' è 'Nigeria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIGERIA

Perché la soluzione è Nigeria? Nigeria è uno Stato petrolifero africano noto per essere uno dei principali produttori nel settore energetico del continente. La sua economia dipende fortemente dall'estrazione e dall'esportazione di petrolio, che rappresentano una fetta significativa delle entrate nazionali. La presenza di giacimenti ricchi ha portato a uno sviluppo economico legato al settore, anche se le sfide legate alla gestione delle risorse e alla distribuzione dei profitti sono evidenti. La sua posizione strategica nel Golfo di Guinea rafforza il suo ruolo nel mercato globale del petrolio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato petrolifero africano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Stato petrolifero africano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nigeria

Se la definizione "Stato petrolifero africano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato petrolifero africano" conferma che la soluzione 'Nigeria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nigeria

N Napoli I Imola G Genova E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato petrolifero africano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nigeria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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