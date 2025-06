Il tipico copricapo per la siesta nei cruciverba: la soluzione è Sombrero

SOMBRERO

Curiosità e Significato di Sombrero

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sombrero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sombrero? Il sombrero è un ampio cappello di origine spagnola, famoso per la sua forma a falde larghe che protegge dal sole durante le calde giornate. È spesso associato alla cultura messicana, dove viene indossato anche durante la siesta per ripararsi dai raggi solari. Un accessorio pratico e caratteristico, simbolo di relax e tradizione in molte regioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il cappello di Pancho VillaCappello a larga tesa tipico del MessicoLo portano i MessicaniIl tipico copricapo marocchino privo di tesaTipico copricapo del 700Il tipico copricapo ebraico

Come si scrive la soluzione Sombrero

La definizione "Il tipico copricapo per la siesta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

M Milano

B Bologna

R Roma

E Empoli

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R V C O P S O A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPOVERSO" CAPOVERSO

