Cappello a larga tesa tipico del Messico

Sostantivo

Curiosità su: Il sombrero (pronuncia: [som'beo]) così come viene inteso generalmente in tutti i paesi del mondo non ispanofoni, è un tipico cappello messicano, caratterizzato da una tesa molto larga per proteggersi dal sole. Nella lingua spagnola, il termine sombrero significa «cappello», senza particolare distinzione. La parola deriva dallo spagnolo sombra «ombra», a sua volta dal latino umbra.

sombrero ( approfondimento) m sing (pl.: sombreri)

tipico cappello centroamericano

Sillabazione

som | brè | ro

Pronuncia

IPA: /som'brro/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo sombreroderivazione di sombra cioè "ombra"