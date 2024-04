La Soluzione ♚ Il tipico copricapo marocchino privo di tesa

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il tipico copricapo marocchino privo di tesa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FEZ

Curiosità su Il tipico copricapo marocchino privo di tesa: Regione come cumania. il cronista armeno aitone da corico si riferiva al khanato dell'orda d'oro come "comania". il viaggiatore marocchino ibn battuta (1304-1369... Il fez (più correttamente arbush) è un copricapo in feltro a forma di cappello cilindrico, solitamente rosso, e talvolta con una nappa attaccata alla sommità, che prende il nome dalla città di Fez (o Fès, Fas), in Marocco, capitale del regno del Marocco fino al 1927, da cui sembra essere originario, anche se la sua maggiore diffusione si è avuta in Oriente, in particolar modo nella Turchia degli Ottomani. Oltre arbush (dal persiano sarpush), può essere definito in arabo shashia (i)stanbuli. Benché il fez venga spesso confuso con la shashia, i due copricapi sono alquanto differenti: il fez è rigido, conico e di forma sollevata, mentre la ...

