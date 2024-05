La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il tipico copricapo ebraico

Sostantivo

La kippah (in italiano; anche chippà; dall'ebraico: , plurale kippot; in yiddish: oppure , yarmulke, plurale yarmulkes) è il copricapo circolare usato correntemente dagli Ebrei maschi obbligatoriamente nei luoghi di culto. Anche se i più religiosi lo indossano durante la vita quotidiana, è uso degli ebrei osservanti coprire comunque il capo in segno di rispetto verso Dio, e a tale scopo un qualsiasi copricapo sarebbe adatto.

kippah ( approfondimento) f inv

tipico copricapo ebraico di forma circolare, utilizzato durante le funzioni religiose o indossate per l'intera giornata di shabbat (sabato) dai più ortodossi

Sillabazione

kip | pah

Etimologia / Derivazione

dall' ebraico