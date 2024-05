Significato della soluzione per: Il cappello di pancho villa

. Il sombrero (pronuncia: [som'beo]) così come viene inteso generalmente in tutti i paesi del mondo non ispanofoni, è un tipico cappello messicano, caratterizzato da una tesa molto larga per proteggersi dal sole. La parola deriva dallo spagnolo sombra «ombra», a sua volta dal latino umbra. Nella lingua spagnola, il termine sombrero significa «cappello», senza particolare distinzione.

Italiano: Sostantivo: sombrero ( approfondimento) m sing (pl.: sombreri) . tipico cappello centroamericano. Sillabazione: som | brè | ro. Pronuncia: IPA: /som'brro/ . Etimologia / Derivazione: dallo spagnolo sombreroderivazione di sombra cioè "ombra" .