Si usa per umettare gli occhi nei cruciverba: la soluzione è Collirio

Home / Soluzioni Cruciverba / Si usa per umettare gli occhi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si usa per umettare gli occhi' è 'Collirio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLIRIO

Curiosità e Significato di Collirio

Approfondisci la parola di 8 lettere Collirio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Collirio? Il collirio è una soluzione liquida usata per idratare, lenire o curare gli occhi irritati o secchi. Viene applicato direttamente nell'occhio per alleviare fastidi, trattare infezioni o migliorare la salute oculare. È uno strumento semplice ed efficace per prendersi cura della vista, offrendo sollievo immediato e benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Medicamento per occhiMedicamento per gli occhiSi versa negli occhiSi prende chiudendo gli occhiSi usa per effettuare ricerche marineSi usa per presso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Collirio

Se "Si usa per umettare gli occhi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O I E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IREOS" IREOS

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.