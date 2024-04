La Soluzione ♚ Medicamento per gli occhi

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLLIRIO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Medicamento per gli occhi: Antichi era chiamato erba sacra ed era usata nella preparazione di medicamenti per gli occhi. plinio il vecchio dice che il fiore era considerato un simbolo... Il collirio (dal greco , collrion «unguento, collirio») è un liquido contenente varie sostanze medicamentose che si applica a gocce in sede oculare per curare le patologie dell'occhio. Il collirio può contenere eccipienti: Per regolare la tonicità. Per regolare la viscosità della preparazione. Per aggiustare o stabilizzare il pH. Per aumentare la solubilità del principio attivo. Per stabilizzare la preparazione. Queste sostanze non devono: Influire sull'azione farmacologica desiderata. Dar luogo a irritazione locale. Le preparazioni acquose fornite in contenitori multidose contengono un adatto antimicrobico compatibile con altri ...

Altre Definizioni con collirio; medicamento; occhi;