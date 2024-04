La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si versa negli occhi. COLLIRIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il collirio (dal greco , collrion «unguento, collirio») è un liquido contenente varie sostanze medicamentose che si applica a gocce in sede oculare per curare le patologie dell'occhio. Il collirio può contenere eccipienti: Per regolare la tonicità. Per regolare la viscosità della preparazione. Per aggiustare o stabilizzare il pH. Per aumentare la solubilità del principio attivo. Per stabilizzare la preparazione.Queste sostanze non devono: Influire sull'azione farmacologica desiderata. Dar luogo a irritazione locale.Le preparazioni acquose fornite in contenitori multidose contengono un adatto antimicrobico compatibile con altri ...

collirio ( approfondimento) m (pl.: colliri)

(farmacologia) medicamento oculare liquido per istillazione

Sillabazione

col | lì | rio

Etimologia / Derivazione

Dal greco kollýrion