Recipienti per l olio o la benzina nei cruciverba: la soluzione è Fusti

Home / Soluzioni Cruciverba / Recipienti per l olio o la benzina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Recipienti per l olio o la benzina' è 'Fusti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUSTI

Curiosità e Significato di "Fusti"

Approfondisci la parola di 5 lettere Fusti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fusti? I fusti sono contenitori robusti e capienti usati per conservare e trasportare olio o benzina. Questi recipienti, spesso in metallo o plastica, garantiscono sicurezza e praticità nel maneggio di sostanze liquide per uso domestico, industriale o agricolo. La loro forma ergonomica e resistente li rende ideali per chi ha bisogno di un recipiente affidabile e facile da movimentare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tronchi d alberoSono opposti alle radiciBotti e bariliRecipienti per la benzinaPuò essere di olio e benzina ma anche di caffèGrossi recipienti per la benzina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fusti

Hai trovato la definizione "Recipienti per l olio o la benzina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I L M P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAMPI" LAMPI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.