Corrisponde al prefisso mega nei cruciverba: la soluzione è Milione

MILIONE

Curiosità e Significato di Milione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Milione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Milione? Il termine milione indica un numero molto grande, pari a mille volte mille. È un'unità di misura usata comunemente per indicare grandi quantità di denaro, popolazioni o dati. La parola deriva dal latino millio, e rappresenta una cifra che supera di molto il milione di unità. Insomma, un modo semplice per esprimere enormi quantità in modo rapido ed efficace.

Come si scrive la soluzione Milione

Non riesci a risolvere la definizione "Corrisponde al prefisso mega"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

