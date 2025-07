Vale mille al quadrato nei cruciverba: la soluzione è Milione

MILIONE

Curiosità e Significato di Milione

La soluzione Milione di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Milione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Milione? Mille al quadrato significa moltiplicare mille per se stesso, ovvero 1.000 x 1.000, che dà come risultato un milione. La parola milione indica quindi una quantità molto grande, spesso usata per esprimere enormi numeri o valori. È un termine fondamentale per comprendere numeri e grandezze, sia nella vita quotidiana che nel mondo degli affari.

Come si scrive la soluzione Milione

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vale mille al quadrato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

