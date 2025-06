Confidenzialmente detto con una locuzione latina nei cruciverba: la soluzione è In Camera Caritatis

IN CAMERA CARITATIS

Curiosità e Significato di In Camera Caritatis

Perché la soluzione è In Camera Caritatis? In Camera Caritatis è un'espressione latina che significa letteralmente nella camera della carità. Si riferisce a un luogo o a un contesto in cui si condividono segreti o confidenze in modo riservato, con uno spirito di generosità e fiducia reciproca. È un modo elegante per indicare un ambiente di intimità e rispetto, dove si custodiscono le confidenze più preziose.

Come si scrive la soluzione In Camera Caritatis

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

S Savona

