La Soluzione ♚ In via confidenziale con tre parole latine

La definizione e la soluzione di 17 lettere: In via confidenziale con tre parole latine. IN CAMERA CARITATIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su In via confidenziale con tre parole latine: (in latino pater noster; in greco antico: pte µ, páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto anche preghiera del signore (in latino:... In camera caritatis è una locuzione latina, dal significato letterale di nella camera di carità, con significato traslato di in un posto dove nessuno possa sentire. Il detto è di origine medievale: la camera identifica il luogo in cui si esercitava il potere, e la caritas, da intendersi in senso cristiano, rimanda ad un atteggiamento di amore verso il prossimo quindi antitetico all'intransigenza tipica della legge. Per questo motivo il detto è ...

