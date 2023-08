Non più in coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più in coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPAIATO

Significato/Curiosita : Non piu in coppia

Regime. invece nel caso di un motore elettrico in corrente continua si avrà la coppia massima a 0 giri. la coppia viene utilizzata per ricavare la potenza del... Orbitale vuoto, con un elettrone spaiato o con un doppietto elettronico. nel caso in cui un atomo abbia un elettrone spaiato, vuol dire che non ha completato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

