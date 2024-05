Lo è l autovettura superaccessoriata

Significato della soluzione per: Lo e l autovettura superaccessoriata

DR Automobiles Groupe (precedentemente nota come DR Motor Company o semplicemente DR Motor) è una casa automobilistica italiana, fondata nel 2006 da Massimo Di Risio a Macchia d'Isernia, che importa e distribuisce autovetture di varie marche. Nel 2002 nasce la scuderia corse DR Sportequipe, che partecipa a gare di livello internazionale, tra cui Ferrari Challenge e gran premi nel campionato GT Italia, collezionando più di 200 vittorie.

Italiano: Aggettivo: optional . facoltativo, opzionale, libero, non obbligatorio. (commercio) facoltativo, a richiesta. Sostantivo: optional . facoltativo, a richiesta.. (forestierismo) funzioni aggiuntive per auto full-optional: completa di tutto.. (gergale) cosa rara… altrimenti non adeguatamente compiuta ovvero non in modo conforme o esatto per lui… studiare è un optional.. Sillabazione: Lemma non sillababile .