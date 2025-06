Vasetto per marmellata nei cruciverba: la soluzione è Barattolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Vasetto per marmellata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vasetto per marmellata' è 'Barattolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARATTOLO

Curiosità e Significato di Barattolo

Vuoi sapere di più su Barattolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Barattolo.

Perché la soluzione è Barattolo? Un barattolo è un contenitore di vetro o plastica usato per conservare alimenti come marmellata, conserve o salse. La sua forma tipica permette di mantenere freschi i cibi più a lungo, proteggendoli dall’aria e dalla luce. Spesso decorato con etichette colorate, il barattolo è simbolo di tradizione e cura nella conservazione delle delizie fatte in casa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lattina per conserveUn comune contenitorePuò essere di vetro o di lattaTorte di pasta frolla con la marmellataUn contenitore per marmellataSi spalmano di marmellata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Barattolo

Non riesci a risolvere la definizione "Vasetto per marmellata"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R R R O P O E T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REPERTORIO" REPERTORIO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.