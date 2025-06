Marmellata di frutta nei cruciverba: la soluzione è Composta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Marmellata di frutta' è 'Composta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPOSTA

Curiosità e Significato di Composta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Composta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Composta? La marmellata di frutta è una dolce preparazione ottenuta cuocendo frutta zuccherata, spesso spalmata su pane o fette biscottate. In modo più tecnico, si chiama composta, ed è un modo classico e naturale per conservare i sapori estivi tutto l'anno. È un esempio di come la frutta possa trasformarsi in una delizia da gustare in ogni stagione.

Come si scrive la soluzione Composta

Se "Marmellata di frutta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

