Lattina per conserve

: I barattoli sono in genere in vetro, latta o materiale ceramico e possono essere utilizzati per contenere alimenti (ad esempio marmellate, mostarda, maionese, miele, cibi sottolio e sottaceti), cosmetici, farmaci, vernici e liquidi particolarmente viscosi. Un barattolo è un recipiente rigido, di forma approssimativamente cilindrica, dotato di un'ampia apertura chiusa da un tappo. Grazie all'apertura di dimensioni maggiori rispetto a quella di una bottiglia, i barattoli possono essere utilizzati per contenere oggetti che a causa delle loro dimensioni non potrebbero essere inseriti all'interno di una bottiglia.

Italiano: Sostantivo: barattolo ( approfondimento) m sing (pl.: barattoli) . contenitore di modeste dimensioni, dalla forma solitamente cilindrica, utilizzato per la conservazione di prodotti di varia natura barattolo di latta.. Sillabazione: ba | ràt | to | lo. Pronuncia: IPA: /ba'rattolo/ . Etimologia / Derivazione: etimo sconosciuto . Alterati: (diminutivo) barattolino, barattoletto. (accrescitivo) barattolone.