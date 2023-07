Vasetto per conserve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasetto per conserve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BARATTOLO

Significato/Curiosità : Vasetto per conserve

Un vasetto per conserve o barattolo è un contenitore di vetro, plastica o metallo utilizzato per conservare e conservare alimenti. Di solito ha una forma cilindrica o quadrata con un coperchio a vite o a pressione per sigillare ermeticamente il contenuto. I vasetti per conserve sono ampiamente utilizzati in cucina per conservare marmellate, salse, sottaceti, confetture e altre conserve casalinghe. Possono anche essere utilizzati per conservare alimenti non deperibili come fagioli, pasta, farina e zucchero. I vasetti per conserve sono popolari per la loro capacità di preservare la freschezza degli alimenti e di prolungarne la durata di conservazione. Sono disponibili in diverse dimensioni e forme per adattarsi alle diverse esigenze di conservazione degli alimenti.

