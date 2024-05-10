Può essere di vetro o di latta

SOLUZIONE: BARATTOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può essere di vetro o di latta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere di vetro o di latta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Barattolo? Un contenitore utilizzato per conservare alimenti o altri prodotti, spesso realizzato in materiali come vetro o metallo. È comune trovarlo in cucine e dispense, dove aiuta a mantenere freschi cibi come marmellate, conserve e spezie. La sua forma cilindrica e il coperchio permettono una chiusura ermetica, preservando la qualità del contenuto.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Può essere di vetro o di latta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere di vetro o di latta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Barattolo:

B Bologna A Ancona R Roma A Ancona T Torino T Torino O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere di vetro o di latta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

