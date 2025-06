Svettano sul duomo di Milano nei cruciverba: la soluzione è Guglie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Svettano sul duomo di Milano' è 'Guglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUGLIE

Curiosità e Significato di Guglie

Vuoi sapere di più su Guglie? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Guglie.

Perché la soluzione è Guglie? Le gugliel le sono le guglie eleganti che decorano le cime del Duomo di Milano, simboli iconici dello stile gotico. Queste strutture appuntite e riccamente scolpite non solo arricchiscono l’aspetto estetico della cattedrale, ma rappresentano anche un trionfo di arte e ingegneria medievale. Sono il tocco finale che rende il duomo così imponente e affascinante nel panorama milanese.

Come si scrive la soluzione Guglie

La definizione "Svettano sul duomo di Milano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

U Udine

G Genova

L Livorno

I Imola

E Empoli

