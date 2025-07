Vi svettano le antenne televisive nei cruciverba: la soluzione è Tetto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi svettano le antenne televisive' è 'Tetto'.

TETTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Tetto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tetto? Tetto è la copertura superiore di un edificio, progettata per proteggere dagli agenti atmosferici e garantire isolamento. È la parte che si trova sopra le case, spesso realizzata con tegole o altro materiale resistente. L'immagine delle antenne televisive che sudano sul tetto richiama proprio questa componente essenziale dell'edificio, che ospita anche dispositivi e impianti di comunicazione.

T Torino

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

