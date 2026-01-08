Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena' è 'Wiligelmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WILIGELMO

Perché la soluzione è Wiligelmo? Wiligelmo è stato un artista che ha dato vita a sculture di grande raffinatezza nel periodo romanico, contribuendo alla decorazione del Duomo di Modena. La sua abilità nel modellare pietra si riflette nelle opere che ancora oggi affascinano per dettaglio e armonia. La sua presenza ha segnato un'importante fase artistica, lasciando un'impronta indelebile nel patrimonio culturale della città.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Quando la definizione "Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Wiligelmo:

W Washington I Imola L Livorno I Imola G Genova E Empoli L Livorno M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo scultore di epoca romanica del Duomo di Modena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

