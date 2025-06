Si evitano per risparmiare nei cruciverba: la soluzione è Sprechi

SPRECHI

Curiosità e Significato di Sprechi

La parola Sprechi è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sprechi.

Perché la soluzione è Sprechi? La parola sprechi indica tutto ciò che viene sprecato o inutilmente consumato, spesso causando uno spreco di risorse come tempo, denaro o materiali. Evitare gli sprechi significa usare con attenzione e moderazione ciò che abbiamo, per risparmiare e contribuire a un mondo più sostenibile. Ricordiamoci che ogni gesto conta per ridurre gli sprechi e proteggere il nostro pianeta.

Come si scrive la soluzione Sprechi

Non riesci a risolvere la definizione "Si evitano per risparmiare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

H Hotel

I Imola

