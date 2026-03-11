Li evitano i bracconieri

SOLUZIONE: GUARDACACCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li evitano i bracconieri" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li evitano i bracconieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Guardacaccia? Il guardacaccia è una figura fondamentale nella tutela della fauna selvatica, impegnata nella sorveglianza delle aree protette e nella prevenzione di attività illegali come il bracconaggio. Questa figura si occupa di controllare che nessuno violi le normative sulla caccia e di salvaguardare le specie minacciate o in via di estinzione. Attraverso il suo operato, contribuisce a mantenere un equilibrio naturale e a rispettare le regole stabilite per la conservazione dell'ambiente.

In presenza della definizione "Li evitano i bracconieri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li evitano i bracconieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Guardacaccia:

G Genova U Udine A Ancona R Roma D Domodossola A Ancona C Como A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li evitano i bracconieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

