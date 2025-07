Si evitano in certe diete nei cruciverba: la soluzione è Lipidi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si evitano in certe diete' è 'Lipidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIPIDI

Curiosità e Significato di Lipidi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lipidi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lipidi? I lipidi sono sostanze grasse presenti in molti alimenti, fondamentali per l'organismo. Nelle diete, si cerca di evitarli in alcune occasioni per ridurre l'apporto calorico o controllare il colesterolo. Sono essenziali per l'energia e il corretto funzionamento cellulare, ma un consumo eccessivo può essere dannoso. Quindi, moderarli aiuta a mantenere uno stile di vita equilibrato.

Come si scrive la soluzione Lipidi

Stai cercando la risposta alla definizione "Si evitano in certe diete"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

P Padova

I Imola

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M T A O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TOMAS" TOMAS

