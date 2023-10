Si fanno per risparmiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno per risparmiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ECONOMIE

Significato/Curiosita : Si fanno per risparmiare

Ambiente - 2009 la cucina del mare ed rcs - 2009 risparmiare in casa – fivestore - 2011 risparmiare in cucina – fivestore - 2011 le immersioni più belle... Considerato. storicamente si passa da economie prettamente agricole ad economie agricole-industriali fino ad arrivare a economie agricole-industriali-terziarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Si fanno per risparmiare : fanno; risparmiare; Gli strozzini li fanno con molto interesse; Gli strozzini li fanno con molto interesse |; fanno presa sulle strade ghiacciate; fanno lo slalom tra sedie e tavoli; Si fanno per tastare il terreno; La fanno i legnaioli; fanno schiuma versandole; risparmiare il più possibile; Fa risparmiare molti fiamnmiferi in cucina; Convenzione cronografica per risparmiare energia; Spendere poco denaro risparmiare ; Si evitano per risparmiare ; risparmiare con un po di spilorceria; Si riducono per risparmiare ;

Cerca altre Definizioni