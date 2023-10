Si evitano con la museruola - Cruciverba

Schienale etocca.per un pelo uno zombie che arranca verso di loro.fermano su un tratto di strada deserta, così andy può guardaremappa e...

Muammad Mursi Isa al-Ayya (in arabo ; El-Adwah, 8 agosto 1951 – Il Cairo, 17 giugno 2019) è stato un politico egiziano, del Partito Libertà e Giustizia (il partito dei Fratelli Musulmani). Ingegnere chimico con una laurea all'Università del Cairo (1975), un master (1978) e un PhD alla University of Southern California (1982), ha operato alla California State University - Northridge, dal 1982 al 1985, anno in cui è tornato in Egitto.